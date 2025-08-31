В Москве рассказали о закрытии второго сезона культурного проекта «Искусство в метро»

На Южном речном вокзале завершился второй сезон проекта «Искусство в метро»

В 2025 году в объектах московской транспортной сети прошло более 50 творческих встреч с участием 250 художников. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов на закрытии второго сезона культурного проекта «Искусство в метро».

Сообщается, что центральным событием мероприятия стало награждение художников по итогам конкурса. Специальное жюри подвело итоги сезона, оценило вклад участников и назвало победителей в нескольких номинациях.

Звание «Активист проекта» получила Алла Архипова, «Звездами выставок» стали Татьяна Малюкова (19 работ и пять выставок), Ольга Петрова (16 работ и четыре выставки), Андрей Шутылев (15 картин и пять выставок) и Юлия Ершова (13 работ и четыре выставки). В номинации «Душа проекта» по итогам голосования победил Николай Базунов, а «Художником сезона» была признана Ольга Качановская.

Уточняется, что главная цель проекта «Искусство в метро» — укрепление творческого сообщества и развитие культурной среды городской транспортной инфраструктуры.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы развиваем объекты транспорта как культурные пространства. В этом году прошло свыше 50 творческих встреч с участием 250 художников и четыре открытые лекции об искусстве, которые посетили свыше 150 человек», — отметил Ликсутов.

Уже в сентябре стартует третий сезон «Искусства в метро». Среди запланированных событий — запуск в декабре тематического поезда к Международному дню художника.