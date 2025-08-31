На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье избили и ограбили бывшего министра труда РФ

Baza: пятеро в масках избили и ограбили экс-министра труда Калашникова
Доминик Бутен/РИА Новости

В Подмосковье произошло вооруженное нападение на дом бывшего министра труда и социального развития России, экс-сенатора и экс-депутата Госдумы Сергея Калашникова. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Инцидент случился вечером 28 июля в Красногорском районе. Пятеро неизвестных в камуфляжных костюмах и балаклавах проникли в дом через балкон, связали хозяина, избили его и потребовали деньги. По словам Калашникова, один из нападавших был в белой маске из папье-маше, а говорили злоумышленники с азиатским акцентом.

Угрожая пистолетом и ножом, грабители заставили хозяина дома отдать им около 100 тысяч рублей наличными и ценности на сумму свыше 1 млн рублей. Среди похищенного — наградной пистолет Макарова, охотничье ружье «Иж» и iPhone 11 Pro. Грабители безуспешно пытались вскрыть оружейный сейф.

После того как злоумышленники скрылись, Калашников сумел самостоятельно освободиться и дойти до контрольно-пропускного пункта поселка, где вызвал полицию.

Полицейские ищут преступников. Правоохранители считают, что к нападению могут быть причастны мигранты, работавшие в районе.

«Сам Сергей Калашников в разговоре с корреспондентом «Базы» назвал информацию про ограбление шуткой», — отмечается в публикации.

Сергей Калашников занимал пост сенатора от Брянской области в 2015-20 годах, должность министра — в 1998-2000 годах.

Ранее молодой пермяк ограбил два цветочных магазина, чтобы подарить возлюбленной 19 роз.

