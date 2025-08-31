На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пьяный россиянин обвинил соседей в краже телефона и угрожал им топором

В Рязанской области пьяный мужчина угрожал соседям топором
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Михайлове пьяный 37-летний местный житель устроил погром и угрожал топором знакомым, обвинив их в краже своего мобильного телефона, полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили телефон в кармане злоумышленника. Об этом сообщает УМВД региона.

Нетрезвый 37-летний сельчанин попытался выбить топором дверь дома и угрожал расправой знакомым. Поводом для нападения стало ложное обвинение в краже двух сотовых телефонов.

По данным полиции, ранее мужчина распивал спиртное в сарае вместе с 18-летним знакомым и его подругой. После того как гости ушли из-за неадекватного поведения хозяина, тот явился к ним с топором, требуя вернуть якобы украденные телефоны. В ходе конфликта он нанес молодому человеку удар обухом по голове.

Прибывшие на вызов сотрудники полиции изъяли у злоумышленника топор и выяснили, что один из телефонов находился у него в кармане, а второй остался в сарае. Возбуждено уголовное дело.

Ранее россиянин из ревности устроил погоню за соперником и выстрелил ему в грудь.

