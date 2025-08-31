На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Курской АЭС восстановили работу энергоблока, разгруженного после атаки БПЛА

Курская АЭС восстановила работу 3-го энергоблока, разгруженного из-за атаки БПЛА
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

На Курской АЭС восстановили мощность 3-го энергоблока, разгруженного наполовину из-за падения украинского беспилотника 24 августа. Об этом сообщается на странице АЭС во «ВКонтакте».

«Сегодня, 31 августа, в 2:20 была досрочно, на неделю раньше запланированного срока, восстановлена работа трансформатора и турбогенератора №6. Мощность энергоблока №3 восстановлена на 100%», — говорится в сообщении.

Первый и второй энергоблоки находятся в режиме работы без генерации, четвертый энергоблок — в плановом ремонте. Радиационный фон на промышленной площадке Курской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям, добавили представители станции.

ВСУ в ночь на 24 августа атаковали Курскую АЭС с помощью беспилотника. Дрон сбили, однако падение обломков БПЛА привело к возгоранию трансформатора, из-за чего блок №3 был разгружен на 50%. В МАГАТЭ заявили, что им известно об атаке, хотя агентство «не располагает независимым подтверждением».

Ранее в МАГАТЭ оценили состояние радиационного фона у Курской АЭС после атаки дрона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами