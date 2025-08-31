Сопровождающая напала на девочку в поезде Анапа – Екатеринбург

РИА: власти начали проверку из-за нападения на ребенка в поезде в Екатеринбург

Минобразования Свердловской области начало выяснять обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила на девочку воду из бутылки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На видеоролике, распространенном в СМИ, можно заметить, что женщина, которая является сопровождающей, выливает воду на ребенка. В пресс-службе отметили, что она была нанята на период поездки и не является педагогом. Специалисты объяснили, что каждую группу детей сопровождают сотрудники полиции, они составили акт по факту случившегося.

В ведомстве отметили, что по факту прибытия поезда будет проводиться дополнительная проверка из-за нарушений сопровождающего лица, будут приняты соответствующие решения.

В Telegram-канале Следственного комитета РФ сообщили, что глава ведомства поручил организовать проверку по факту противоправных действий женщины. После проведения следственных действий доклад о случившемся представят председателю СК Александру Бастрыкину.

Ранее жительница Бурятии получила срок за нападение с ножом на подростка.