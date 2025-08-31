На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сопровождающая напала на девочку в поезде Анапа – Екатеринбург

РИА: власти начали проверку из-за нападения на ребенка в поезде в Екатеринбург
true
true
true
close
shushonok/Shutterstock/FOTODOM

Минобразования Свердловской области начало выяснять обстоятельства инцидента, случившегося в поезде из Анапы в Екатеринбург, где во время поездки сопровождающая вылила на девочку воду из бутылки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На видеоролике, распространенном в СМИ, можно заметить, что женщина, которая является сопровождающей, выливает воду на ребенка. В пресс-службе отметили, что она была нанята на период поездки и не является педагогом. Специалисты объяснили, что каждую группу детей сопровождают сотрудники полиции, они составили акт по факту случившегося.

В ведомстве отметили, что по факту прибытия поезда будет проводиться дополнительная проверка из-за нарушений сопровождающего лица, будут приняты соответствующие решения.

В Telegram-канале Следственного комитета РФ сообщили, что глава ведомства поручил организовать проверку по факту противоправных действий женщины. После проведения следственных действий доклад о случившемся представят председателю СК Александру Бастрыкину.

Ранее жительница Бурятии получила срок за нападение с ножом на подростка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами