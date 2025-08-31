На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Петербурге сосед изнасиловал 11-летнюю девочку

В Петербурге соседа обвинили в изнасиловании 11-летней школьницы
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Шушарах задержан местный житель по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом сообщается в Telegram-канале «Конкретно.ру».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать 11-летней девочки. Женщина сообщила, что неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее ребенка.

Подозреваемого задержали у дома на Колпинском шоссе, им оказался 24-летний сосед пострадавшей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Москве подросток надругался над девочкой на детской площадке. Инцидент произошел в 25 августа на детской площадке на Краснобогатырской улице. По предварительным данным, юноша схватил незнакомую девочку и принудил ее к действиям сексуального характера. По факту произошедшего столичными следователями возбуждено уголовное дело. Подросток задержан, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее в Татарстане мужчина привел к себе домой девочку и изнасиловал.

