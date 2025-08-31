В Новосибирске четырехлетняя девочка захлебнулась в выгребной яме

В Новосибирске девочка упала в выгребную яму, перед судом предстанет ее отец

В Новосибирске отец вытащил четырехлетнюю дочь из выгребной ямы уличного туалета и попал под суд. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2025 года. Четырехлетняя девочка играла во дворе частного дома. Накануне ее отец выкопал яму для выгребного туалете и оставил ее открытой. В момент игры ребенок упал и оказался на дне заполненной ямы, отец вытащил дочь, в бессознательном состоянии. Спасти девочку медики не смогли.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.

До этого в Бурятии ребенок пришел в гости к родственникам и провалился в выгребную яму. Инцидент произошел 13 августа в поселке Поселье. Трехлетний мальчик пришел в гости к родственникам и играл во дворе частного дома. Во время игры дети открыли деревянную крышку выгребной ямы с жидкими отходами, в какой-то момент ребенок упал в нее и начал тонуть. Мальчика спасли взрослые, он был без сознания. Пострадавшего госпитализировали, трое суток медики боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ребенок провалился в двухметровую яму на детской площадке во Владивостоке.