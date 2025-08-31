На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Облачная и жаркая погода ожидает москвичей в последний день лета

Облачность и жара до +29°С ожидаются в Москве в воскресенье
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Облачная и жаркая погода ожидается в Москве в последний день лета, 31 августа. Об это сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве будет +27-29°С. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до плюс 12°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

Похожим образом ситуация будет обстоять в Московской области. Там температура воздуха будет колебаться в пределах 25-30°С.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 28 августа на большей части территории России установится температура выше климатической нормы.

Самая теплая погода на европейской части России будет на юге Центрального федерального округа — в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях. Здесь воздух прогреется до +25...+28°C. В Ростовской области, Ставрополье и Крыму температура достигнет отметки +35°C. В Краснодарском крае ожидается до +38°C. Температура ниже положенных климатических значений сохранится только в регионах Северо-Западного федерального округа.

Ранее сообщалось, что в России 1 сентября ожидается аномально теплая погода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами