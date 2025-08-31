Облачная и жаркая погода ожидает москвичей в последний день лета

Облачность и жара до +29°С ожидаются в Москве в воскресенье

Облачная и жаркая погода ожидается в Москве в последний день лета, 31 августа. Об это сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве будет +27-29°С. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до плюс 12°С. Ветер южный, 5-10 м/с.

Похожим образом ситуация будет обстоять в Московской области. Там температура воздуха будет колебаться в пределах 25-30°С.

Как сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, с 28 августа на большей части территории России установится температура выше климатической нормы.

Самая теплая погода на европейской части России будет на юге Центрального федерального округа — в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях. Здесь воздух прогреется до +25...+28°C. В Ростовской области, Ставрополье и Крыму температура достигнет отметки +35°C. В Краснодарском крае ожидается до +38°C. Температура ниже положенных климатических значений сохранится только в регионах Северо-Западного федерального округа.

Ранее сообщалось, что в России 1 сентября ожидается аномально теплая погода.