К концу недели в Москву придет лето

С 28 августа на большей части территории России установится температура выше климатической нормы. Об этом агентству ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура ниже положенных климатических значений сохранится только в регионах Северо-Западного федерального округа.

Самая теплая погода на европейской части России будет на юге Центрального федерального округа — в Курской, Белгородской, Липецкой, Воронежской областях. Здесь воздух прогреется до +25...+28°C. В Ростовской области, Ставрополье и Крыму температура достигнет отметки +35°C. В Краснодарском крае ожидается до +38°C.

Условий для значительных осадков в центре европейской России не прогнозируется до конца августа.

Что же касается сентября, то на эту дату точного прогноза пока нет. Ожидается, что в День знаний в столицу придет волна тепла – от +22 до +25°C. Однако осадки все же ожидаются.

