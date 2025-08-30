На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам обеспечили непрерывный 12-дневный отдых в новогодние праздники

Депутат Нилов сообщил, что 31 декабря 2025 года будет выходным днем
Depositphotos

В этом году 31 декабря будет в России выходным днем, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

Он пояснил, что правительство в прошлом году приняло соответствующее постановление.

«Исходя из того, что в этом, 2025 году, 5 января произошло совпадение с нерабочими праздничными днями, он был перенесен на 31 декабря, среду», — сказал депутат.

Согласно постановлению, с 1 по 11 января 2026 году в России тоже запланированы нерабочие дни. Изначально 9 января не было выходным, но за ним следовали суббота и воскресенье, 10 и 11 января, и кабмин счел «абсолютно логичным» сделать этот промежуточный день тоже праздничным. Это стало возможным из-за наложения нерабочих праздничных дней на выходные дни.

«Газета.Ru»

«И тем самым обеспечить непрерывный отдых в 2026 году с 1 по 11 января включительно. А если брать еще и 31 декабря, то тогда 12 дней», — заключил глава комитета.

По его мнению, это стало оптимальным решением.

На этой неделе член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин напомнил, что осенью россиян ожидает трехдневная рабочая неделя: с нее начнется ноябрь. Отдыхать при пятидневке работники будут четыре дня подряд.

Ранее россиянам рассказали, как лениться с пользой.

