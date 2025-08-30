Летом российские подростки стали чаще покупать акции

Число подростков в «СберИнвестициях» выросло до 70 тысяч человек за 2 месяца

Число подростков-инвесторов в «СберИнвестициях» за последние 2 месяца выросло с 18 тыс. до 70 тыс. человек, сообщает пресс-служба Сбера.

Также в Сбере сообщили, что летом подростки стали покупать акции на 60% чаще, чем взрослые.

По данным «СберИнвестиций», после акций вторыми по популярности стали короткие корпоративные облигации со сроком погашения менее 5 лет, а третьми – фонды денежного рынка.

Аналитики «СберИнвестиций» также провели опрос, чтобы узнать, какие цели ставят перед собой подростки-инвесторы.

Более половины (60%) подростков заявили, что хотят разобрать, как устроен фондовый рынок, 25% начали инвестировать по советам блогеров, еще 12% последовали примеру взрослых, а 4% — примеру друзей.

Также практически все опрошенные подростки заявили о необходимости учиться правильно инвестировать. При выборе инструментов для инвестирования 36% подростков ориентируются на выборы экспертов и аналитиков из обучающих материалов «СберИнвестиций».

Как отметила руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова, опрос показал, что 81% ребят планируют инвестировать всю жизнь.

«Это хороший сигнал, который показывает, что ребята уже в таком юном возрасте стремятся инвестировать осознанно и мыслят долгосрочно», — сказала она.

Кубезова добавила, что в ходе опроса удалось выяснить, что родители большинства подростков не имеют брокерский счет.

«Это значит, что интерес к инвестициям появляется у самих подростков, они выходят на рынок по своему желанию и, возможно, скоро как раз своим примером вдохновят близких и друзей начать инвестировать», — заключила она.

В опросе СберИнвестиций приняли участие более 1000 респондентов.