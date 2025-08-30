В Бийске голый мужчина разгуливал по лесу

В Бийске прогуливавшиеся по лесу девушки заметили мужчину, который обнаженным разгуливал между деревьев. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Бийск».

Инцидент произошел в лесу в микрорайоне АБ, две девушки заметили странного незнакомца, который наблюдал за ними из-за деревьев. Обнаженный мужчина сначала прятался в кустах, а потом прогулялся, не обращая внимания на прохожих.

По данным местных СМИ, местные жители сталкиваются с любителем прогуляться нагишом уже более 10 лет и часто наблюдает за прохожими. В МУ МВД России «Бийское» сообщили, что заявлений от горожан не поступало.

До этого голый мужчина в одних чулках прогулялся по улице российского города. Инцидент произошел в парке на улице Володарского. Прохожие заметили мужчину, на котором из одежды были только черные чулки и обувь — его сняли на камеру. Неодетый мужчина скрылся от заинтересовавшихся им очевидцев.

Ранее в Москве арестовали голого мужчину.