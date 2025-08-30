На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Алтае подросток хотел потушить горящую бутылку и попал в больницу

Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В Алтайском крае 11-летний мальчик получил сильные ожоги, пытаясь ногой потушить горящую бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 28 августа в селе Антипино Тогульского района. По данным следствия, подростки нашли на улице пластиковую бутылку с неизвестной жидкостью и из любопытства подожгли ее.

Когда огонь разгорелся, один из мальчиков попытался потушить пламя ногой. В результате он получил ожоги тела второй степени и был экстренно госпитализирован.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка, следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, в том числе, где и как несовершеннолетние нашли опасную жидкость. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

До этого в Дагестане малолетняя девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном и не выжила. Мать оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном без присмотра. Ее малолетняя дочь поскользнулась и упала в кипяток, получив тяжелые ожоги. Несмотря на первоначальную экстренную госпитализацию, мать отказалась от дальнейшего лечения ребенка, спасти девочку не удалось. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 109 УК РФ. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев ограничения свободы.

Ранее в Новосибирске 13-летний зацепер выжил после удара током на крыше поезда.

