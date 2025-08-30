На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ярославле девочка упала с четвертого этажа заброшенного дома на бетонные плиты

В Ярославле школьница получила травмы, упав с заброшенного здания
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Ярославле школьница попала в больницу в тяжелом состоянии, упав с заброшенного здания. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в заброшенном здании по улице Бабича. 12-летняя девочка гуляла по недострою и упала с высоты четвертого этажа на бетонные плиты.

«Подросток в тяжелом состоянии был доставлен в Областную детскую клиническую больницу. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся в полном объеме для того, чтобы ребенок смог поправиться», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. 14-летний школьник отправился со знакомыми к заброшке, которую они решили изучить. Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали, состояние пациента медики оценили как тяжелое.

Ранее в Нижегородской области подросток провалился в шахту заброшенного здания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами