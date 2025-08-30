В Ярославле девочка упала с четвертого этажа заброшенного дома на бетонные плиты

В Ярославле школьница попала в больницу в тяжелом состоянии, упав с заброшенного здания. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел в заброшенном здании по улице Бабича. 12-летняя девочка гуляла по недострою и упала с высоты четвертого этажа на бетонные плиты.

«Подросток в тяжелом состоянии был доставлен в Областную детскую клиническую больницу. Все необходимые медицинские мероприятия проводятся в полном объеме для того, чтобы ребенок смог поправиться», — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Ленинградской области школьник получил удар током в заброшенной котельной. 14-летний школьник отправился со знакомыми к заброшке, которую они решили изучить. Там они обнаружили электрощит подстанции, молодой человек подошел к нему первым и случайно коснулся, после чего раздался хлопок. Друзья помогли школьнику добраться до дома, его госпитализировали, состояние пациента медики оценили как тяжелое.

Ранее в Нижегородской области подросток провалился в шахту заброшенного здания.