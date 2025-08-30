В Тверской области двухлетний ребенок облокотился на сетку и выпал из окна второго этажа

В Тверской области ребенок выжил после падения из окна

В Вышнем Волочке устанавливаются обстоятельства падения из окна двухлетнего ребенка, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает СУ СК РФ Тверской области.

Инцидент произошел 29 августа, двухлетний ребенок забрался на подоконник у открытого окна. Облокотился на москитную сетку и упал с высоты второго этажа. Пострадавший выжил.

По данным местных СМИ, вертолет Ми-8 МЧС России с бригадой медиков на борту вылетел в вышневолоцкую больницу, где было принято решение доставить ребенка в Тверь и передать врачам детской областной клинической больницы. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются. Проводится доследственная проверка.

До этого в Москве пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа. Инцидент произошел в многоэтажке по улице Чертановская. Пятилетний мальчик подошел к открытому окну, облокотился на москитную сетку и упал с высоты девятого этажа. Пострадавший получил тяжелые травмы, спасти его не удалось. Устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Ранее в Воронеже школьник убирался на балконе и упал с четвертого этажа.