В Якутии медведь пробрался в дом и напал на охотника

Shutterstock

В Среднеколымском районе Якутии медведь напал на человека вблизи села Аргахтах, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел 28 августа в лесу в восьми километрах от села Аргахтах. 63-летний мужчина ушел в лес и перестал выходить на связь, на его поиски отправились сыновья.

Они нашли отца в охотничьей избушке, возле которой бродил медведь. Отпугнув хищника выстрелами, братья обнаружили мужчину в доме, спасти его не удалось. По предварительной информации зверь пробрался в охотничий домик и напал на пенсионера.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Глава Среднеколымского района Иван Лаптев призвал местных жителей воздержаться от походов в лес и быть осторожными находясь вне населенных пунктов.

До этого в Омской области 60-летний местный житель пострадал после встречи с медведем. Инцидент произошел в Седельниковской районе региона. Местные жители рассказали, что пострадавший — опытный охотник. Он сумел отбиться от зверя благодаря собакам и самостоятельно обратился в больницу за помощью.

Ранее в Приморье медведь растерзал мужчину.

