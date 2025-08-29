На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Крымчанин взошел на вершину Восточный Эльбрус со своим семилетним сыном

Крымчанин Назаров взошел на Эльбрус с семилетним сыном и подал заявку на рекорд
Сергей Назаров

Семилетний Дима Назаров из Крыма взошел на Восточную вершину Эльбруса вместе с отцом, научным сотрудником Крымской Астрофизической обсерватории. Отец полагает, что подъем мальчика такого возраста на эту вершину, вероятнее всего, был впервые, передает РИА Новости.

«Достижение вершины произошло 17 августа в 11 часов, подъем длился 13 часов... Мы поднимались на Восточную вершину Эльбруса, высота 5 621 метр», — сообщил мужчина.

Назаров рассказал, что кроме него и сына в походе были еще двое взрослых, пешая часть началась на высоте 2300 м. Погодные условия сложились таким образом, что какой-то отрезок маршрута пришлось преодолевать в ночное время. Из-за нехватки кислорода и низкой температуры трудности при покорении вершины испытывали даже взрослые, однако поход был успешно завершен, поделился ученый.

«Есть основания для занесения достижения семилетнего Дмитрия Назарова в Книгу рекордов России. Документы о восхождении я уже отправил, сейчас требуется текстовое описание этого достижения, занимаюсь им», — добавил отец.

Ребенок после восхождения чувствует себя хорошо, в горы он регулярно ходит с родителями как в Крыму, так и на Кавказе, отметил его отец.

До этого голодавший пять дней альпинист покорил две вершины Эльбруса за день и установил рекорд. Перед подъемом спортсмен с командой альпинистов голодал 5 дней и пил только чай и воду — это был эксперимент голодного подъема.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса туриста из Казахстана.

