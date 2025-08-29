Арахнолог рассказал, как вести себя при встрече с тарантулом в Подмосковье

Арахнолог Федор Мартыновченко прокомментировал «Осторожно, Москва» ситуацию с появлением южнорусских пауков тарантулов в Подмоскоье.

«Такие пауки действительно встречаются в регионе, однако опасности для человека они не представляют», – сказал Мартыновченко.

Ранее жители Подмосковья сообщали об обнаружении на дачных участках «огромных волосатых» пауков. Как выяснилось, это — южнорусские тарантулы.

«Южнорусские тарантулы — не редкость у нас. Обычно они не выходят из своих нор, и их появление связано, возможно, с потеплением климата. Но стоит подчеркнуть, что эти пауки не представляют смертельной угрозы. Они могут укусить и причинить болезненные ощущения, которые продлятся несколько дней. Однако умереть от их укуса невозможно», — отметил специалист.

Эксперт добавил, что, несмотря на устрашающий внешний вид, эти пауки — скорее редкое природное явление, чем опасность для жителей региона.

Согласно официальной статистике, Подмосковье действительно не входит в зону опасности нападения членистоногих. Так, особенно много покусанных в Волгоградской, Челябинской, Астраханской и Ростовской областях.

