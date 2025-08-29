В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль циркового искусства «Без границ»

В цирке Чинизелли в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября пройдет IV Международный фестиваль циркового искусства «Без границ», в котором примут участие артисты, хореографы и режиссеры из 20 стран мира, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

В фестивале примут участие более 170 артистов, которые выступят в классическом и современном жанрах.

Также в рамках фестиваля пройдет постановка «На одном манеже», в которой примут участие 50 артистов Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе». Песню для выступления написал известный композитор и музыкальный директор группы «Artik & Asti» — Андрей Пурчинский.

«Фестиваль «Без границ» показывает миру силу и красоту российского цирка. Он объединяет мастеров со всех континентов и подтверждает, что цирк — это искусство без языковых и культурных барьеров», — отметил генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Организаторы фестиваля подготовили 200 новых эксклюзивных костюмов от Натальи Чистовой, Натальи Бухановой и Надежды Русс. Ведущими фестиваля станут народный артист России Эдгард Запашный и заслуженная артистка России Олеся Судзиловская. Режиссерами выступят заслуженные артисты России Гия Эрадзе и Елена Петрикова.

Также конкурсную программу фестиваля оценит международное жюри, членами которого станут ведущие деятели цирка, актеры, режиссеры, а также Сергей Беляков, заместитель генерального директора «Большого Московского государственного цирка» Татьяна Запашная, заслуженный артист России Гия Эрадзе, актер и певец, заслуженный артист РФ Алексей Маклаков и другие.