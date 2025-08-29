На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Санкт-Петербурге пройдет фестиваль циркового искусства «Без границ»

Более 170 артистов примут участие в фестивале циркового искусства «Без границ»
true
true
true
close
Пресс-служба Росгосцирка

В цирке Чинизелли в Санкт-Петербурге с 11 по 14 сентября пройдет IV Международный фестиваль циркового искусства «Без границ», в котором примут участие артисты, хореографы и режиссеры из 20 стран мира, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

В фестивале примут участие более 170 артистов, которые выступят в классическом и современном жанрах.

Также в рамках фестиваля пройдет постановка «На одном манеже», в которой примут участие 50 артистов Росгосцирка и продюсерского центра «Королевский цирк Гии Эрадзе». Песню для выступления написал известный композитор и музыкальный директор группы «Artik & Asti» — Андрей Пурчинский.

«Фестиваль «Без границ» показывает миру силу и красоту российского цирка. Он объединяет мастеров со всех континентов и подтверждает, что цирк — это искусство без языковых и культурных барьеров», — отметил генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Сергей Беляков.

Организаторы фестиваля подготовили 200 новых эксклюзивных костюмов от Натальи Чистовой, Натальи Бухановой и Надежды Русс. Ведущими фестиваля станут народный артист России Эдгард Запашный и заслуженная артистка России Олеся Судзиловская. Режиссерами выступят заслуженные артисты России Гия Эрадзе и Елена Петрикова.

Также конкурсную программу фестиваля оценит международное жюри, членами которого станут ведущие деятели цирка, актеры, режиссеры, а также Сергей Беляков, заместитель генерального директора «Большого Московского государственного цирка» Татьяна Запашная, заслуженный артист России Гия Эрадзе, актер и певец, заслуженный артист РФ Алексей Маклаков и другие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами