Собственникам и арендаторам упростили долгосрочную аренду

В сервисе долгосрочной аренды Яндекс Аренда появился аукцион, с помощью которого арендаторы смогут предлагать свою стоимость за съемные квартиры с высоким спросом, сообщает пресс-служба сервиса.

В компании отметили, что с помощью аукциона собственники квартир смогут сдавать недвижимость по большей стоимости.

Объявления квартир, которые могут быть сняты дешевле, будут помечаться тегом «Возможен торг». Также арендодатели смогут сделать арендаторам новое предложение по стоимости, если ставка будет ниже ожиданий собственника жилья.

Арендодатели смогут увидеть онлайн-анкеты от потенциальных жильцов в личном кабинете с указанием новой предлагаемой цены.

Как рассказала руководитель продукта сервиса Яндекс Аренда Мария Дорофеева, в современном мире собственники жилья гибко подходят к ценообразованию при сдаче квартир в долгосрочную аренду.

«По нашим данным, в городах-миллионниках четверть арендодателей снижают стоимость в объявлении о сдаче, чтобы быстрее найти арендатора. Среднее сокращение ставки в экспозиции составляет 9,4%. Еще в 5% объявлений арендодатели, наоборот, увеличивают стоимость в случае повышенного спроса — в среднем на 11,1%», — рассказала она.

Дорофеева отметила, что новые инструменты сервиса помогут собственникам оперативно понять реальную рыночную стоимость квартиры, избежать простоя и максимизировать доход от сдачи.

«В свою очередь, арендаторы будут снимать квартиры более гибко: предлагать свою цену, если выбранный вариант немного выходит за рамки запланированного бюджета, или, наоборот, повышать ставку, чтобы опередить других претендентов и заехать в квартиру мечты», — сказала она.

Новые инструменты Яндекс Аренды доступны во всех регионах работы сервиса на сайте и в приложении.