В Москве детям расскажут о защите окружающей среды

В Москве пройдет экологический праздник «Вместе для будущего»

В павильоне «Зеленый маркет» в Москве 29 августа в рамках проекта «Сделано в Москве» пройдет экологический праздник «Вместе для будущего», посвященный защите окружающей среды, сообщается на сайте mos.ru.

В рамках праздника для гостей проведут лекции и мастер-классы.

Также для посетителей организуют квест, в рамках которого участники нарисуют герб Москвы. Посетителей мероприятия угостят различными коктейлями, кофе, чаем и продуктами из инклюзивного кафе.

Кроме того, любой желающий сможет попробовать позаниматься стрельбой из электронного оружия, баскетболом, армрестлингом и другими видами спорта.

Напомним, проект «Сделано в Москве» посвящен продвижению локальных брендов. На сегодняшний день к нему присоединились более 7,5 тыс. участников.

Предпринимателям доступно множество бесплатных инструментов продвижения, предоставленных городом, среди которых размещение товаров на портале и в фирменных магазинах, упоминания в СМИ и социальных сетях и другие.