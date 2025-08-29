Названа главная опасность никотина для любителей пробежек

Врач Холдин: бег может быть по-настоящему полезным только без никотина

Зачастую, чтобы привести в порядок свое тело, регулярные пробежки совершают и курящие люди. Однако стоит помнить, что бег по-настоящему полезен только при полном отказе от никотина. Об этом сообщил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин. Его слова цитирует «Радио 1».

«Во время любой нагрузки, а особенно бега, организму требуется больше кислорода, а у курящих его поступление меньше, так как никотин ухудшает обмен кислорода в тканях. Поэтому восстановление мышц замедляется», — объяснил специалист.

Из-за торможения процесса роста мышц организм хуже адаптируется к нагрузкам, добавил он.

Врач-репродуктолог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Ольга Белоусова до этого предупреждала, что вредные привычки негативно влияют на фертильность как у мужчин, так и у женщин. Курение ухудшает качество спермы, снижает овариальный резерв и увеличивает риск выкидыша. Употребление алкоголя и наркотиков также негативно влияет на репродуктивную функцию.

