В Челябинске могильщики выставили счет вдове бойца СВО за похороны на «Аллее ZOV»

Вдова участника специальной военной операции (СВО) из Челябинска Юлия сообщила, что за место под захоронение на местной «Аллее ZOV» ей выставили счет в 100 тыс. руб. Об этом пишет 74.RU.

Юлия предприняла попытку организовать погребение тела супруга на Преображенском кладбище в Сосновском районе Челябинска. Именно там находится «Аллея ZOV», где он просил его похоронить, когда был еще жив. Женщина не могла пойти против последней воли погибшего героя, однако столкнулась с препонами администрации некрополя. Ей выставили крупный счет, а в качестве подарка предложили бесплатно воспользоваться прощальным залом.

«Я начала заниматься этим вопросом, обратилась к агенту. Он мне сказал, что место размером 200 на 140 сантиметров стоит 100 тысяч», — посетовала Юлия.

Вдова героя негодует – эшелон с телом мужа должен прийти со дня на день, место под захоронение так и не выбрано. Притом денег, которые от нее потребовали могильщики, у Юлии нет.

«Честно говоря, я немного ошарашена суммой, Место на аллее без права установки ограждения стоит 100 тысяч рублей, плюс 4 тысячи в год за обслуживание этого участка», — призналась она.

Женщина обратилась в фонд «Защитники Отечества», но там ей сказали, что буквально недавно у них закончились бесплатные места для захоронения.

Юлия чувствует несправедливость этой ситуации в сравнении с недавними похоронами ее родственника. Тогда церемония прошла совершенно бесплатно. Администрация некрополя даже уточнила, что «Аллея ZOV» была создана специально для таких целей, и захоронение бойцов СВО не требует оплаты.

Ранее стало известно о трагедии семьи погибшего участника СВО из Забайкалья, в которой на могиле сына скончалась мать, а за ней ушел из жизни и старший брат.