Россияне стали больше тратиться на подготовку к школе в августе

Сбер: в августе расходы на подготовку к школе увеличились на 53%

Россияне стали тратить на подготовку к школе на 53% больше в августе, чем в июле, следует из результатов исследования аналитиков персонального финансового менеджмента Сбера.

По данным исследования, в августе на одежду и обувь к школе россияне тратят на 23% больше, чем в июле, а на хобби – на 13%.

Исследование показало, что в сентябре россияне тратят на подготовку к школе меньше. По сравнению с августом в сентябре траты на хобби и развлечения уменьшаются на 23%, на одежду и обувь – на 22%, на кафе и рестораны – на 16%, а на супермаркеты – на 10%.

Как отметил директор дивизиона «Персональное финансовое планирование» Сбера Павел Бурин, во время подготовки к новому учебному году россияне стараются не только оптимизировать текущие расходы, но и строить долгосрочные планы.

«Наш приоритет в рамках PFM (Personal Finance Management) — сопровождать клиентов в формировании привычки долгосрочных накоплений. Для этого мы развиваем автоматизированные механики и интегрируем возможности искусственного интеллекта», — сказал он.

В рамках исследования аналитики PFM изучали обезличенные данные о транзакциях клиентов в разных категориях, среди которых «Кафе», «Образование», «Хобби» и другие.