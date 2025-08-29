На Камчатке опекунша-педагог морила девочку голодом и не показывала врачам

Жительницу Камчатки обвинили в истязании ребенка, который находился под ее опекой. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 44-летняя женщина взяла под опеку пятилетнюю девочку с ограниченными возможностями. С января 2024 года фигурантка морила ребенка голодом, не соблюдала рекомендации врачей, не делала массаж и отказывалась водить пострадавшую к логопеду и дефектологу.

«При наличии показаний с июня 2024 года детскую поликлинику для контроля состояния здоровья подопечной не посещала», – сообщается в публикации.

Отмечается, что у женщины есть высшее педагогическое образование, также она проходила специальные курсы.

Так как фигурантка не присматривала за девочкой должным образом, в конце концов последняя попала в больницу. Врачи спасти ее не смогли.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, свою вину она не признала. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

