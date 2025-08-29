На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Диетологи объяснили, как правильно составить рацион для похудения

Pravda.Ru: правильный рацион для похудения основывается на балансе БЖУ
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы сбросить лишний вес и не нанести вред здоровью следует отказаться от жестких диет в пользу осознанного подхода к питанию. Основой здорового рациона, который позволит сжечь лишние килограммы, должен быть баланс по белкам, жирам и углеводам, рассказали диетологи Pravda.Ru.

Специалисты советуют начать составление рациона с определения конкретной цели и калорийности. Для этого нужно рассчитаться суточную норму калорий, учитывая при этом образ жизни и физическую активность. Чтобы сгорали лишние килограммы, важно снизить обычную норму калорий не более, чем на 10-20%. Если ограничение будет слишком резким и большим, то это только замедлит обмен веществ и приведет к срывам с правильного питания, предупреждают врачи.

Главной опорой должен быть баланс БЖУ. Так, для сохранения мышц важно потреблять ежедневно не менее 1,2–1,6 г на кг массы тела, включить в рацион полезные жиры – такие, как авокадо, оливковое масло, орехи. Из углеводов рекомендуется выбрать каши, овощи и бобовые. Диетологи советуют питаться по формуле 50/25/25, где 50% - это овощи и зелень, 25% - белки и еще 25% - сложные углеводы.

Опасными вариантами похудения врачи считают отказ от ужина и так называемую диету на воде – такие ограничения грозят проблемами со здоровьем. Худеть важно медленно, но стабильно, резкое снижение веса – это риск впоследствии набрать еще больше лишних килограммов, предупреждают специалисты.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что здоровый сброс лишнего веса на практике возможен только в одном случае – если человек находится в состоянии дефицита калорий, то тратит больше, чем потребляет. Для этого достаточно сделать рацион здоровым и ввести в образ жизни регулярную физическую активность. Различные препараты – такие, как «Оземпик», тоже помогают похудеть, но их прием чреват серьезными последствиями для здоровья и возвращением лишних килограммов.

Ранее был развенчан миф о похудательных свойствах комбучи.

