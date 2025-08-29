Власти Камчатки опровергли повышение стоимости проезда на 50%

Информация о том, что на Камчатке с 1 сентября стоимость проезда в общественном транспорте повышается на 50%, не соответствует действительности. Об этом сообщили ТАСС в правительстве края.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил о якобы повышении стоимости проезда в общественном транспорте полуострова.

В краевом правительстве сказали, что глава региона не выступал с подобными заявлениями, а сопровождающее «новость» видео является дипфейком.

«Авторы вброса изменили содержание речи губернатора Камчатского края, опубликованной 30 июля 2025 года. В ней губернатор рассказывал о работе специалистов по ликвидации последствий землетрясения», — отметили в правительстве.

В начале августа специалист группы социально-технического тестирования «Бастион» Мария Сергеева рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что в России стремительно увеличивается число кибератак с использованием дипфейков, и такая динамика обусловлена как резким прогрессом ИИ-инструментов, так и их массовой доступностью.

Ранее россиянам раскрыли способ отличить дипфейк на фото и видео.