В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв записывать их контакт

РИА Новости: мошенники заставляют жертв записывать их контакт как «мама»
tete_escape/Shutterstock/FOTODOM

Телефонные мошенники заставляют жертв записывать их контакт в телефоне как членов семьи, чтобы сотрудники банка ничего не заподозрили во время оформления сделок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД России.

В ведомстве утверждают, что сначала злоумышленники убеждают человека удалить все контакты с телефона, а после записать номер как «маму».

С данного телефона мошенники могут позвонить жертве во время сделки в банке, например, во время оформления кредита, и поинтересоваться, как все проходит.

«Таким образом аферисты остаются на связи с потерпевшим, не вызывая при этом подозрений у сотрудников банков, ведь по легенде деньги нужны именно «маме», — говорится в публикации.

Накануне зампред комитета Госдумы по информационной политике от фракции «Новые люди» Антон Ткачев рассказал, что россиянам, которые обращаются за помощью к местным властям в комментариях в соцсетях, не стоит оставлять свои номера телефонов и адреса домов. Эти данные могут использовать мошенники.

Ранее в Совфеде поделились пошаговой схемой, как мошенники обманывают россиян.

