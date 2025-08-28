Глава МВД Франции заявил о приближении страны к финансовому краху

Глава МВД Франции и лидер партии «Республиканцы» Брюно Ретайо заявил, что страна как никогда близка к финансовому кризису. Слова политика приводит газета Le Figaro.

«Ситуация крайне серьезная. Никогда Франция не стояла так близко к финансовой пропасти», — сказал Ретайо в ходе выступления на форуме «Лаборатория республики» в Отёне, в Бургундии.

Министр акцентировал внимание на том, что «54% французского государственного долга принадлежит иностранным держателям», подчеркнув, что это уже не просто экономическая проблема, а вопрос национальной независимости и суверенитета.

25 августа премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что собирается внести на голосование Национального собрания вопрос о доверии к правительству страны. Он обосновал свое решение кризисной экономической ситуацией, в особенности подчеркнув неуклонное нарастание государственного долга. По его подсчетам, каждый час сумма госдолга Франции увеличивается на €12 миллионов, и уже достигла отметки в €3,4 триллиона.

Ранее премьер Франции раскритиковал торговое соглашение между США и ЕС.