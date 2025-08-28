В Сбере рассказали о новых схемах мошенников

Мошенники стали активно использовать бренды реальных благотворительных фондов в своих схемах. Об этом сообщили в Сбербанке, пишет РИА Новости.

Таким образом злоумышленники пытаются завладеть доверием людей. Мошенники рекламируют якобы высокодоходные инвестиции. В рекламе, как правило, фигурируют названия известных крупных компаний или госучреждений. Теперь среди них указывают и благотворительные организации.

Пользователи сети оставляют свои данные, им перезванивают мошенники и убеждают перевести им деньги.

«Когда обман раскрывается, люди предъявляют претензии непричастным к мошенничеству благотворительным организациям, подрывая их репутацию и парализуя работу», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что аферисты создали новую двухэтапную схему обмана россиян с получением кода от домофона.

Мошенник совершает звонок гражданину, называет его адрес и сообщает о возможности получить персональный код от домофона, который якобы позволит открывать дверь подъезда без ключа. Затем в sms от Госуслуг приходит шестизначный код. Спустя время поступает звонок в мессенджере якобы с аккаунта Госуслуг. Аферисты под видом сотрудников портала сообщают о попытке взлома Госуслуг и просят продиктовать ранее пришедший в sms код.

Ранее полиция вернула россиянке миллион рублей, похищенный мошенниками.