Россиянин сжег две машины и гараж из ненависти к бывшему коллеге

В Подмосковье мужчина сжег две машины и гараж бывшего коллеги

В Подмосковье задержан 34-летний местный житель, подозреваемый в серии умышленных поджогов. Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, злоумышленник приехал ночью к дому отца знакомого в Павлово-Посадском округе, где с помощью бутылок с зажигательной смесью поджег припаркованный автомобиль Nissan и гараж. Затем он отправился в Электросталь, где таким же способом сжег автомобиль Haval, принадлежавший супруге того же мужчины.

Как установили следователи, мотивом преступления стала личная неприязнь к потерпевшему, с которым ранее работал поджигатель. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

До этого в Омске мужчина сжег машину тестя из-за развода с женой. Потерпевший рассказал, что перед происшествием имел неприятный разговор с пьяным зятем, который находится в бракоразводном процессе с его дочерью. 41-летний подозреваемый задержан, он признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Ранее россиянин ножом изрезал машину бывшей жены.