Дело завели после того, как российский школьник не выжил после укуса насекомого

В Дагестане завели дело после того, как школьник не выжил после укуса насекомого

В Дагестане возбудили уголовное дело после того, как 15-летний школьник не выжил после укуса насекомого. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 124 УК РФ. В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям врачей и качеству оказанной ребенку помощи.

Все началось с того, что мальчик обратился в травмпункт города Дербента с опухшей рукой, предположительно, из-за укуса насекомого. После обследования и постановки диагноза ему назначили лечение, однако боль не проходила. К подростку, состояние которого не улучшалось, приехали медики — они попросили деньги за госпитализацию школьника. Не получив их, врачи отказали в госпитализации. Через семь дней у подростка началось заражение крови. Его направили на лечение в Ставрополь, однако медикам не удалось спасти школьника.

