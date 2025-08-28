На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дело завели после того, как российский школьник не выжил после укуса насекомого

В Дагестане завели дело после того, как школьник не выжил после укуса насекомого
true
true
true
close
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Дагестане возбудили уголовное дело после того, как 15-летний школьник не выжил после укуса насекомого. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Дербентским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ и ч. 2 ст. 124 УК РФ. В рамках расследования правоохранители дадут оценку действиям врачей и качеству оказанной ребенку помощи.

Все началось с того, что мальчик обратился в травмпункт города Дербента с опухшей рукой, предположительно, из-за укуса насекомого. После обследования и постановки диагноза ему назначили лечение, однако боль не проходила. К подростку, состояние которого не улучшалось, приехали медики — они попросили деньги за госпитализацию школьника. Не получив их, врачи отказали в госпитализации. Через семь дней у подростка началось заражение крови. Его направили на лечение в Ставрополь, однако медикам не удалось спасти школьника.

Ранее в Росздравнадзоре прокомментировали случай подростком после укуса насекомого в Дагестане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами