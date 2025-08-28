Петербуржец получил срок за избиение подростка в автобусе

В Петербурге мужчина получил два года колонии за нападение на подростка в автобусе

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об угрозах и избиении несовершеннолетнего. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел вечером 6 февраля в автобусе № 86. Пьяный обвиняемый без причины набросился на несовершеннолетнего пассажира. Он оскорблял подростка, угрожал ему, а затем вытолкнул его на остановке «Манчестерская улица» и нанес не менее семи ударов по голове и телу.

Потерпевший испытал сильный страх и получил телесные повреждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ходе расследования подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

