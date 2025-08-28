На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Петербуржец получил срок за избиение подростка в автобусе

Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по делу об угрозах и избиении несовершеннолетнего. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел вечером 6 февраля в автобусе № 86. Пьяный обвиняемый без причины набросился на несовершеннолетнего пассажира. Он оскорблял подростка, угрожал ему, а затем вытолкнул его на остановке «Манчестерская улица» и нанес не менее семи ударов по голове и телу.

Потерпевший испытал сильный страх и получил телесные повреждения. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. В ходе расследования подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

До этого в Ленобласти мужчина получил удар ножом в грудь за громкий голос. Инцидент произошел ночью 12 августа у дома на Воронцовском бульваре в Мурино. Двое мужчин громко смеялись и разговаривали под окнами. Сначала местный житель сделал им замечание, а затем выбежал во двор с ножом и ранил одного из шумных незнакомцев в левую часть грудной клетки. 26-летнего пострадавшего доставили в Токсовскую больницу. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Петербурге подросток оскорбил девушку, извинился, но был избит компанией ее

