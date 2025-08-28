На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти двухлетнего ребенка ударило током от ночника

В Выборге двухлетний ребенок схватился за провод и получил удар током
true
true
true
close
FotograFFF/Shutterstock

В Выборге следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего, ребенка ударило током от ночника. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 27 августа в поселке Кирпичное. Двухлетний ребенок находился дома, схватил провод от ночника и попытался вставить его в розетку. Ребенка ударило током.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого в Кызылском районе Тувы устанавливаются обстоятельства несчастного случая с девочкой-подростком, которую ударило током на огороде. 13-летняя школьница поливала грядки и получила удар током от находившихся под напряжением проводов. Спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда экспертиз, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Бурятии женщина получила удар током, прикоснувшись к киоску.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами