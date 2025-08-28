В Ленобласти двухлетнего ребенка ударило током от ночника

В Выборге двухлетний ребенок схватился за провод и получил удар током

В Выборге следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего, ребенка ударило током от ночника. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 27 августа в поселке Кирпичное. Двухлетний ребенок находился дома, схватил провод от ночника и попытался вставить его в розетку. Ребенка ударило током.

Пострадавшего госпитализировали. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. По факту произошедшего доследственную проверку проводит региональный СК.

До этого в Кызылском районе Тувы устанавливаются обстоятельства несчастного случая с девочкой-подростком, которую ударило током на огороде. 13-летняя школьница поливала грядки и получила удар током от находившихся под напряжением проводов. Спасти пострадавшую не удалось. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Назначено проведение ряда экспертиз, обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Ранее в Бурятии женщина получила удар током, прикоснувшись к киоску.