Летом 2025 года россияне чаще всего смотрели комедии и читали фэнтези

«МТС Медиа»: летом 2025 года россияне читали на 18% больше, чем весной

Летом 2025 года россияне предпочитали смотреть комедии и мультфильмы, слушать поп-музыку и читать книги в жанре фэнтези и детектива. Об этом сообщили аналитики холдинга «МТС Медиа».

На основании статистики собственных медиаплатформ KION, «МТС Live», «МТС Музыка» и сервиса «Строки» в холдинге отметили, что пик читательской активности россиян пришелся на июль. Главными артистами лета по прослушиваниям стали MACAN, Zivert и AY YOLA, также жители страны приобрели на летние концерты на 26% больше билетов по сравнению с прошлым сезоном.

Сообщается, что по данным онлайн-кинотеатра KION, самыми востребованными жанрами в кино у россиян стали комедии, детская анимация, драмы, боевики и триллеры. Активнее всего фильмы и сериалы смотрели жители Москвы и области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга,причем россияне чаще смотрели фильмы и сериалы онлайн в будни (60%), чем на выходных.

Кроме того, по информации «МТС Live», в топе событий по продажам билетов оказались концерты ANNA ASTI, MACAN, «Звери», Zoloto Summer Sound и «Три дня дождя». В сегменте семейных мероприятий лидировали цирковые представления и мюзикл «Последняя сказка», среди выставок — «Жили-Были: школа русской сказки» и «Цифровые надежды».

Уточняется, что лидерами по количеству летних культурных мероприятий стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань, а по продажам билетов — Москва, Санкт-Петербург, Казань и Екатеринбург.

В топе предпочтений слушателей в России, как рассказали в «МТС Музыке», остается поп-музыка, рэп, танцевальная музыка, электронная музыка и русский рок. Главным артистом лета в сервисе по количеству прослушиваний назвали MACAN, главной артисткой — Zivert, группой — AY YOLA.

Главными книжными жанрами лета у россиян, по информации книжного сервиса «Строки», стали фэнтези, фантастика, детективы, любовные романы и классическая литература. Самым «читающим» месяцем назван июль: на него пришлась пиковая доля потребления (51,35%). При этом анализ статистики сервиса в регионах показал, что литературная классика у россиян по-прежнему сохраняет лидирующие позиции.