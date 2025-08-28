На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не хули и не принимай»: в РПЦ объяснили, можно ли говорить с умершими во сне

Life.ru: иеромонах Макарий ответил, можно ли говорить с умершими во сне
sebra/Shutterstock/FOTODOM

Не стоит воспринимать явления во сне как что-то абсолютное и истинное. Об этом в беседе с Life.ru рассказал священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии Русской православной церкви (РПЦ) иеромонах Макарий.

Священнослужитель пояснил, что в Священном Писании встречаются различные упоминания о явлениях во сне, но они не являются нормой, а считаются особым чудом. Иеромонах Макарий отметил, что явления во сне нельзя воспринимать как абсолютную истину, поскольку в состоянии сна человек беспомощен и не имеет критериев для оценки происходящего.

Церковный принцип в отношении сновидений формулируется как «не хули и не принимай» — не следует проклинать сны как бесовские явления, но и полностью принимать их тоже нельзя. Церковь принимает только то, что соответствует христианскому вероучению и образу мыслей. Иеромонах рекомендовал проверять любые полученные во сне откровения на соответствие христианским нормам.

Ранее в Совфеде поддержали позицию РПЦ по освящению банковских карт.

