Эксперты опровергли рост тарифов на связь из-за повышенного спроса на звонки

На фоне роста спроса россиян на обычные звонки тарифы на мобильную связь повышаться не будут, заверил редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн. В беседе с НСН он объяснил, что операторам это не нужно, так как их расходы компенсируются текущей оплатой абонентов.

«Никакого повышения быть не должно. Наоборот, у операторов сейчас звёздные часы. Наконец-то у них голосовой трафик пошёл вверх, потому что фактически закрылись мессенджеры. Зачем им повышать тарифы? Они и так всё получат», — заявил эксперт.

При этом он согласился, что в сложившейся ситуации выросли расходы на оборудование, и повысилась нагрузка, однако отметил, что все эти издержки вполне покрываются сегодняшними поступлениями средств от абонентов. Также Букштейн подчеркнул, что для повышения тарифов операторам придётся сперва получить соответствующее разрешение от госорганов, так как отрасль связи строго регулируется государством, в том числе – следит за уровнем цен.

Что касается дополнительных доходов на фоне растущего спроса, то эти средства компании направят на развитие и покрытие связью отдалённых населённых пунктов, считает Букштейн. На фоне отказа европейских поставщиков оборудования от сотрудничества с российскими операторами им приходится искать решения, чтобы обеспечить «цифровое равноправие» всех жителей, отметил он.

«Люди не должны оставаться без связи, но они должны понимать, что это недешёвое удовольствие для тех, кто эту связь обеспечивает, — подчеркнул эксперт. — И надо понять, что, например, повышение тарифа на 100 рублей (раз в год с учётом инфляции разрешается поднимать тарифы на 5-10%) нужно именно для возможности оставаться на связи по всей стране».

Напомним, в Минцифры сообщили, что после блокировки голосовых вызовов в Telegram и WhatsApp в августе голосовой трафик в сетях вырос на 20–30%. Звонки через мессенджеры использовались в основном для общения с абонентами из других регионов или стран. Теперь же часть трафика вернулась в сотовые сети. Аналитики считают, что рост разговоров приведёт и к увеличению расходов: к концу года траты на связь могут вырасти примерно на 7%, а для тех, кто активно звонит в другие регионы, — до 500 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят обязать операторов связи бесплатно включать фильтрацию звонков.