Кемеровчанин ударил незнакомку в лицо и украл у нее пакет с продуктами

В Кемерове мужчина ударил незнакомку по лицу и украл у нее пакет с продуктами

В Кемерове 45-летняя местная жительница стала жертвой нападения грабителя, которому приглянулся ее пакет с продуктами. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Инцидент произошел 28 августа. Потерпевшая обратилась в полицию и заявила, что неизвестный набросился на нее на улице, дал пощечину и украл у нее пакет с продуктами. Ущерб гражданка оценила в две тысячи рублей.

«Заявительница вышла из торгового центра с покупками. К ней подошла незнакомая женщина, которая начала отвлекать ее различными вопросами. В этот момент к потерпевшей подошел неизвестный мужчина, нанес удар ладонью по лицу, выхватил из рук пакет и скрылся», — рассказали в пресс-службе ведомства.

По горячим следам сотрудники МВД задержали грабителя, им оказался ранее судимый 34-летний местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ.

Ранее в Прикамье юноша ограбил цветочные магазины ради подарка для девушки.