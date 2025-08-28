День рождения российского цирка отметили по всей стране

В честь 106-летия Росгосцирка около 1000 детей поучаствовали в мастер-классах

В цирках России прошел Всероссийский фестиваль цирковых мастер-классов. Мероприятие было приурочено к 106-му дню рождения российского цирка, который отмечается 26 августа, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Cообщается, что к фестивалю присоединились цирки по всей стране. В частности, Тюменский цирк собрал под куполом сотни зрителей, которые тренировались под руководством династийной воздушной гимнастки Екатерины Шустовой.

В Севастопольском цирке прошел яркий семейный праздник, а в Пермском ученики цирковых студий города смогли попробовать себя в жанрах акробатики и жонглирования.

Омский цирк познакомил детей из 10 детских цирковых студий области с собаками «Принцессы цирка» Анастасии Новичковой. На манеже Саратовского цирка маленькие гости смогли освоить трюки на воздушном реквизите.

Несколько сотен детей побывали на открытой репетиции в Кисловодском цирке. Секретами профессионального мастерства с гостями поделились артисты шоу фонтанов «Принц цирка», а ведущим мероприятия стал дрессировщик хищников, Заслуженный артист России и ДНР Влад Гончаров.

Еще одна открытая репетиция для сотни гостей ждала зрителей цирка Чинизелли: артисты шоу «Бурлеск» «Королевского цирка Гии Эрадзе» ответили на все вопросы гостей.

В Ивановском цирке на мастер-классе все желающие крутили лассо, в Ярославском цирке — прошли по канату и посетили музей цирка. Ставропольский цирк провел урок свободной дрессуры лошадей.

«В рамках празднования Росгосцирк ежегодно проводит серию мероприятий, направленных на популяризацию циркового искусства среди детей и подростков. Мастер-классы познакомили ребят всей страны с различными цирковыми дисциплинами. Возможно, это были чьи-то первые шаги в большой и многогранный мир цирка», — резюмировал глава Росгосцирка Сергей Беляков.