На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

День рождения российского цирка отметили по всей стране

В честь 106-летия Росгосцирка около 1000 детей поучаствовали в мастер-классах
true
true
true
close
Росгосцирк

В цирках России прошел Всероссийский фестиваль цирковых мастер-классов. Мероприятие было приурочено к 106-му дню рождения российского цирка, который отмечается 26 августа, сообщила пресс-служба Росгосцирка.

Cообщается, что к фестивалю присоединились цирки по всей стране. В частности, Тюменский цирк собрал под куполом сотни зрителей, которые тренировались под руководством династийной воздушной гимнастки Екатерины Шустовой.

В Севастопольском цирке прошел яркий семейный праздник, а в Пермском ученики цирковых студий города смогли попробовать себя в жанрах акробатики и жонглирования.

Омский цирк познакомил детей из 10 детских цирковых студий области с собаками «Принцессы цирка» Анастасии Новичковой. На манеже Саратовского цирка маленькие гости смогли освоить трюки на воздушном реквизите.

Несколько сотен детей побывали на открытой репетиции в Кисловодском цирке. Секретами профессионального мастерства с гостями поделились артисты шоу фонтанов «Принц цирка», а ведущим мероприятия стал дрессировщик хищников, Заслуженный артист России и ДНР Влад Гончаров.

Еще одна открытая репетиция для сотни гостей ждала зрителей цирка Чинизелли: артисты шоу «Бурлеск» «Королевского цирка Гии Эрадзе» ответили на все вопросы гостей.

В Ивановском цирке на мастер-классе все желающие крутили лассо, в Ярославском цирке — прошли по канату и посетили музей цирка. Ставропольский цирк провел урок свободной дрессуры лошадей.

«В рамках празднования Росгосцирк ежегодно проводит серию мероприятий, направленных на популяризацию циркового искусства среди детей и подростков. Мастер-классы познакомили ребят всей страны с различными цирковыми дисциплинами. Возможно, это были чьи-то первые шаги в большой и многогранный мир цирка», — резюмировал глава Росгосцирка Сергей Беляков.

Все новости на тему:
Цивилизация
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами