На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше избили бывшего министра здравоохранения

RMF24: экс-главу Минздрава Польши Недзельского избили из-за решений в пандемию
true
true
true
close
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Двое мужчин избили бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского возле одного из ресторанов в городе Седльце. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По информации журналистов, напавшие на экс-чиновника граждане громко критиковали решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса. Также мужчины называли бывшего министра «предателем Родины».

В материале отмечается, что нападавшие ударили Недзельского по лицу и затем пнули его, когда он упал на землю. Драка длилась всего несколько секунд, после нее нарушители общественного порядка скрылись с места происшествия.

Экс-чиновника доставили в больницу, но полученные им травмы оказались несерьезными. В связи с этим врачи отпустили Недзельского домой.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали двух подозреваемых мужчин в возрасте 35 и 39 лет. Комментируя ситуацию, экс-глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что данный инцидент является следствием «ненависти в политике». Также он призвал полицию к немедленным действиям.

Ранее в Пензенской области избили главу одного из районов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами