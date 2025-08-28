В Польше избили бывшего министра здравоохранения

Двое мужчин избили бывшего министра здравоохранения Польши Адама Недзельского возле одного из ресторанов в городе Седльце. Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По информации журналистов, напавшие на экс-чиновника граждане громко критиковали решения, которые он принимал во время пандемии коронавируса. Также мужчины называли бывшего министра «предателем Родины».

В материале отмечается, что нападавшие ударили Недзельского по лицу и затем пнули его, когда он упал на землю. Драка длилась всего несколько секунд, после нее нарушители общественного порядка скрылись с места происшествия.

Экс-чиновника доставили в больницу, но полученные им травмы оказались несерьезными. В связи с этим врачи отпустили Недзельского домой.

Сотрудники правоохранительных органов уже задержали двух подозреваемых мужчин в возрасте 35 и 39 лет. Комментируя ситуацию, экс-глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что данный инцидент является следствием «ненависти в политике». Также он призвал полицию к немедленным действиям.

