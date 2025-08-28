На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мальчику, изувеченному хаски в Сочи, оформят инвалидность

Мальчику, которого изувечили хаски в Сочи, после выписки оформляют инвалидность
Кадр из видео/Telegram-канал «Российская детская клиническая больница»

Мальчику, которого в Сочи покусали хаски, оформляют инвалидность. Об этом в беседе с РИА Новости заявил отец ребенка Валентин Королев.

Мужчина отметил, что сейчас его сын проходит реабилитацию, после которой ему предстоит вернуться в Российскую детскую клиническую больницу (РДКБ) Минздрава России в Москве для проведения операций по восстановлению губы и носа.

«Инвалидность оформляем. У нас в выписке от врачей рекомендация, что да, и будут делать инвалидность ему», — поделился мужчина.

Также мужчина рассказал, что его сын перешел в четвертый класс, мальчик будет продолжать учиться в удаленном формате.

Инцидент произошел в поселке Лесное в Сочи. Недалеко от Красной Поляны две домашние собаки сорвались с цепи и набросились на ребенка. Хаски разорвали девятилетнему мальчику лицо. Хозяин псов держал их на привязи во дворе дома. Он приезжал на участок раз в несколько дней, чтобы накормить псов, но перед нападением он не был в доме около десяти дней и не кормил собак.

Ранее стало известно, что семья искусанного хаски мальчика из Сочи все еще собирает деньги, хотя его лечат бесплатно.

