В новом учебном году зарплаты школьных учителей в Москве вырастут в среднем на 25%

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания городского педсовета в Гостином Дворе сообщил о намерении значительно повысить размеры зарплат московских педагогов. Об. этом ТАССсообщает ТАСС.

«Качество вашей [учителей] работы зависит еще и от того, как город о вас заботится, как [представители администрации] решают вопросы материального обеспечения, заработной платы. Мы по уровню заработной платы [в столице] идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», – отметил столичный градоначальник.

Руководитель Департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина в свою очередь уточнила, что рост окладов школьных учителей составит 24% – в среднем.

Накануне, 27 августа, депутаты Государственной думы предложили учителям к 1 сентября организовать ежегодную выплату в размере одного базового оклада. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Ранее депутаты призвали уравнять зарплаты всех учителей в РФ.