На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В новом учебном году зарплаты школьных учителей в Москве вырастут в среднем на 25%

Собянин: власти значительно повысят оклады столичным педагогам с 1 сентября
true
true
true
close
Kzenon/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания городского педсовета в Гостином Дворе сообщил о намерении значительно повысить размеры зарплат московских педагогов. Об. этом ТАССсообщает ТАСС.

«Качество вашей [учителей] работы зависит еще и от того, как город о вас заботится, как [представители администрации] решают вопросы материального обеспечения, заработной платы. Мы по уровню заработной платы [в столице] идем несколько выше даже указов президента, которые посвящены этому. Но с учетом того, что видите, какая инфляция, удорожание и так далее, мы приняли решение с 1 сентября значительно повысить и оклады, и зарплату педагогов», – отметил столичный градоначальник.

Руководитель Департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина в свою очередь уточнила, что рост окладов школьных учителей составит 24% – в среднем.

Накануне, 27 августа, депутаты Государственной думы предложили учителям к 1 сентября организовать ежегодную выплату в размере одного базового оклада. Вице-спикер ГД Борис Чернышов направил соответствующее обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Ранее депутаты призвали уравнять зарплаты всех учителей в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами