В России стало больше МСП-производителей товаров для школьников

Количество производителей школьного оборудования увеличилось на 59% за 3 года
true
true
true
close
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

За 3 года в России стало больше на 200 предприятий малого и среднего бизнеса, занимающихся производством школьных товаров, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Всего производством школьных товаров занимается около 4,6 тысяч представителей малого и среднего бизнеса.

Как рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, малый и средний бизнес, специализирующийся на товарах для школьников, достаточно стабилен.

«Средний возраст в этой сфере составляет 10 лет, тогда как в целом по сектору МСП - 7,5 лет. Это, прежде всего, связано с устойчивым спросом на выпускаемую продукцию», — сказал он.

Исаевич добавил, что в последние годы в России наблюдается трансформация внутри сегмента производителей школьных товаров.

«На 59% выросло число предприятий, выпускающих различные приборы и аппаратуру для обучения – от глобусов и наборов для опытов до цифровых лабораторий», — отметил гендиректор Корпорации МСП.

Также Исаевич рассказал, что на 18% увеличилось число МСП-производителей чемоданов и сумок для школьников, а производителей школьного питания – на 12%.

«Как и в других отраслях, российский малый и средний бизнес оперативно занял ниши, освободившиеся после ухода из страны западных компаний. МСП сегодня производят различные «умные» системы и наборы для изучения технологии Интернета вещей, программирования и робототехники», — сказал он.

Исаевич подчеркнул, что Москва и Санкт-Петербург являются регионами-лидерами в этой сфере (753 и 501 предприятие соответственно), также Московская область (338) и Новосибирская область (143).

