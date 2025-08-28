На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В зоопарке Деда Мороза в Великом Устюге поселились «кошачьи медведи»

Пара редких бинтуронгов поселилась в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге
Пара бинтуронгов Тима и Тома прибыли из Ростовской области в зоосад Деда Мороза в Великом Устюге. Об этом сообщает Telegram-канал филиала Московского зоопарка.

«Молодая пара, которым сейчас по два года, приехала в Зоосад из Ростовской области и уже активно осваивается в просторном вольере, созданном специально для них. В нем созданы условия, напоминающие их естественную среду обитания: есть высокие деревья, по которым новоселы могут залезать повыше и наблюдать за окружающим миром с высоты», – уточняется в публикации.

Бинтуронги — это млекопитающие семейства виверровых, которые приспособлены к жизни в тропических лесах. Эти ночные жители, большую часть времени проводят на ветвях деревьев, обитают в разнообразных лесных массивах, простирающихся от Индии до Индонезии. Их отличительная черта — цепкий хвост, который служит им настоящей «пятой конечностью», позволяя уверенно перемещаться по веткам, хвататься за них и даже висеть вниз головой во время питания. Рацион бинтуронгов состоит преимущественно из фруктов, собранных на деревьях, однако они не отказываются и от насекомых, мелких птиц или даже рыбы.

Ранее в Московском зоопарке приняли из зоосада в Великом Устюге амурского тигра по кличке Степан.

