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В Московском зоопарке запустили новые трансляции с животными

Москвичи смогут наблюдать за амурским тигром онлайн
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Пресс-служба Московского зоопарка

На портале mos.ru запустили новые онлайн-трансляции из Московского зоопарка с азиатскими львами и амурским тигром по кличке Степан, сообщается на сайте портала.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, смотреть за животными можно по графику работы зоопарка.

«В ближайшее время график работы зоопарка будет удлиняться. Теперь можно проснуться и сразу проверить, как потягивается амурский тигр Степан и какие укромные места для отдыха нашли азиатские львы Роксак, Ноя и Умида», — сказала она.

Как рассказали в зоопарке, азиатские львята родились весной 2015 года. В вольере у них есть различные игрушки, среди которых дорожные конусы, мячи, бочки и другие предметы.

Также в зоопарке отметили, что амурский тигр Степан приехал в Москву из зоосада в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге в конце августа 2021 года. Сейчас тигру 10 лет.

Представители зоопарка рассказали, что 2 раза в неделю тигра Степана кормят говядиной, 2 дня – кониной, а в другие дни он получает кролика, индейку или курицу. Показательное кормление у Степана проходит в 10:30 по московскому времени.

Напомним, трансляции из Московского зоопарка появились на портале mos.ru осенью 2024 года. Пользователи портала могут наблюдать за жизнью больших панд, слонов, сурикатов, манула, капибар, горилл, медоедов и других животных.

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