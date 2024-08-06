Ветераны СВО будут бесплатно обучаться в одном из московских вузов

Фонд «Защитники Отечества заключил соглашение о бесплатном обучении ветеранов спецоперации с Московским финансово-юридическим университетом (МФЮА), его смогут пройти более 1 тыс. человек. Об этом сообщает газета «Взгляд» со ссылкой на соответствующий пресс-релиз.

Замглавы Минобороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что МФЮА считается одним из наиболее успешных негосударственных вузов в России. По ее словам, новое соглашение даст больше возможностей участникам спецоперации в вопросах обучения и трудоустройства. Она добавила, что люди с инвалидностью и дети героев смогут обучаться в университете в режиме онлайн.

«За время работы фонда пришло более 6 тыс. запросов на трудоустройство. «Защитники Отечества» заинтересованы в получении качественного общего и дополнительного образования, благодаря которому они обретут востребованную профессию и найдут достойную работу», — сказала Цивилева.

В конце июля сообщалось, что Министерство культуры России и фонд «Защитники Отечества» запустили совместный проект, в рамках которого ветераны специальной военной операции и члены их семей смогут бесплатно посещать федеральные учреждения культуры.

Ранее Цивилева заявила о продолжении работы в фонде «Защитники Отечества».