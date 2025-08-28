Московские врачи спасли женщину, у которой сердце билось до 270 ударов в минуту

В Москве врачи спасли женщину с сердцебиением до 270 ударов в минуту

Врачи больницы имени В.В. Вересаева спасли женщину с редкой врожденной аритмией — ее сердце сокращалось в три раза чаще нормы — до 270 ударов в минуту. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Женщине диагностировали узловую тахикардию, характеризующуюся крайне высоким ритмом сокращений сердца, и скрытый синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта. Ее беспокоили сильные головокружения.

«Пациентке выполнили сложную операцию радиочастотной катетерной аблации — малоинвазивный метод лечения аритмии, избавивший от двух видов врожденных нарушений сердечного ритма», — рассказал заведующий отделением аритмологии больницы Владислав Горячев.

После стабилизации состояния и контрольного обследования пациентку отправили домой.

