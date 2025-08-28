На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с мужским диагнозом

УВБ-76 передала новые загадочные слова «Вокзальный» и «Азооспермия»
Shutterstock

Военная радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир новые сообщения с необычными словами. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

По информации канала, в эфире прозвучали слова «ВОКЗАЛЬНЫЙ» и «АЗООСПЕРМИЯ» Азооспермия – это патологическое нарушение сперматогенеза, при котором в эякуляте (семенной жидкости) отсутствуют сперматозоиды в комбинации с буквенно-цифровыми кодами. Первое сообщение вышло в 9:09 по московскому времени, второе — в 9:17. Авторы канала отметили, что это очередные учения и к концу дня будут опубликованы все записи.

В последний раз УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала в эфир сообщение со словом «нитромопс» 27 августа. А 25-го числа в эфире радиостанции звучали слова «нардосаж» и «пулолед».

Радиостанция УВБ-76 работает с 1970-х годов и в основном транслирует короткий жужжащий сигнал. Ее называют «Станцией Судного дня» из-за предположений, что она была частью советской системы «Мертвая рука».

Ранее в Финляндии из-за погоды поймали российские радиоволны.

