Врач рассказал, когда должны насторожить частые ночные пробуждения

Если человек за ночь просыпается один-два раза для похода в туалет, то это считается нормой. Но если пробуждения становятся слишком частыми, то это повод насторожиться и сходить в больницу, предупредил в беседе с Pravda.Ru врач -уролог-андролог Владислав Гладышев.

В зависимости от рациона человека и количества потребленной в вечернее время воды он может проснуться ночью до двух раз, что не считается патологией, отметил эксперт. Если же приходится регулярно просыпаться более двух раз за ночь, то следует пройти медицинское обследование.

«Тогда в этом случае самый простой алгоритм. Первый посмотреть цвет мочи, какой он, раз, и второе сделать общий анализ мочи. Самый простой алгоритм и самый информативный в таком случае», — пояснила врач, добавив, что в зависимости от результатов обследования может понадобиться дальнейшее лечение.

На первом этапе при таких симптомах можно обратиться за помощью к обычному терапевту, который при необходимости направит пациента к урологу, заключил специалист.

Отметим, что к частым ночным пробуждениям может привести также дефицит определенных витаминов и гормонов — об этом «Москве 24» рассказала врач отделения медицины сна, член межрегиональной общественной организации «Ассоциация сомнологов» Алена Гаврилова. По ее словам, недостаток дофамина в мозге может выражаться в непроизвольном движении ног, которые не позволяют мозгу уйти в глубокий сон и постоянно возвращают его к первой стадии засыпания.

До этого также невролог Стелла Марис Вальенси сообщила, что частые пробуждения среди ночи могут быть связаны с множеством факторов — от стресса и кислотного рефлюкса до жары в спальне. По словам специалиста, самой распространенной причиной нарушений сна является сильное нервное напряжение. Стресс нарушает гормональный баланс, необходимый для полноценного отдыха, а также способствует появлению ночных кошмаров.

