Названы причины частых ночных пробуждений

Infobae: стресс и изжога могут быть причиной частых ночных пробуждений

Частые пробуждения среди ночи могут быть связаны с множеством факторов — от стресса и кислотного рефлюкса до жары в спальне. Об этом рассказала невролог Стелла Марис Вальенси в интервью изданию Infobae.

По словам специалиста, самой распространенной причиной нарушений сна является сильное нервное напряжение. Стресс нарушает гормональный баланс, необходимый для полноценного отдыха, а также способствует появлению ночных кошмаров.

Среди других возможных причин Вальенси назвала апноэ во сне, проблемы с мочеиспусканием, кислотный рефлюкс, лишний вес в области живота, простудные заболевания, высокую температуру воздуха и возрастные изменения.

Врач объяснила, что во время сна, особенно в положении лежа, желудочная кислота может забрасываться в пищевод. Это вызывает жжение в груди, боль, кашель, першение в горле, способные разбудить человека даже в фазе глубокого сна.

Иногда пробуждения происходят даже без осознания симптомов — мозг реагирует на раздражение слизистой как на угрозу и пробуждает человека. Особенно часто это происходит после обильного ужина, при ожирении или ослабленном пищеводном сфинктере.

С возрастом у человека происходят естественные изменения в регуляции циркадных ритмов: снижается уровень мелатонина — гормона сна, уменьшается длительность глубоких фаз отдыха. Также увеличивается чувствительность к внешним и внутренним раздражителям — шуму, позывам к мочеиспусканию, жаре и дискомфорту.

Чтобы улучшить качество сна, невролог советует придерживаться стабильного режима — ложиться и вставать в одно и то же время, избегать переедания вечером, отказаться от алкоголя и гаджетов в постели, заниматься физической активностью и следить за температурой в спальне.

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